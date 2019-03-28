18.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك.. اليوم

كتب - أحمد يعقوب

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.5 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 364 يومًا، 9.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا.