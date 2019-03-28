11 قتيلا و16 جريحا فى انفجار سيارة ملغومة بالعاصمة الصومالية مقديشو

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الصومالية أن سيارة ملغومة فجّرت قرب فندق ومطعم وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 16.

وقال آدن عبد القادر من جهاز الأمن الحكومي: "وقع انفجار قوي ناجم على ما يبدو عن تفجير سيارة محملة بالمتفجرات... هناك ضحايا وقتلى وجرحى".

وقال الضابط البارز بالشرطة الصومالية محمد حسين -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن معظم الضحايا هم من الأشخاص الذين كانوا يتناولون الطعام داخل المطعم المزدحم.



ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.