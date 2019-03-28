ولى عهد ابو ظبى يغادر مطار برج العرب بعد انتهاء زيارته للبلاد

كتب هانى عثمان

غادر مطار برج العرب الدولي، مساء اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحثا القضايا المشتركة وتعزيز التعاون

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.