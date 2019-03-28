وكالة إيطالية: السياحة فى مصر تزدهر من جديد وإقبال كبير على الرحلات الصيفية

كتبت فاطمة شوقى

أكدت وكالة "سى فياجى" الإيطالية، على أن السياحة المصرية تزدهر من جديد، مشيرة إلى أنه هناك إقبالا كبيرا على الرحلات الصيفية من إيطاليا إلى مصر.

وأوضحت الوكالة، أنه بسبب المناظر الطبيعية الخلابة فى البحر الأحمر من شرم الشيخ والغردقة ، بجانب مرسى علم ومرسى مطروح وأيضا العلمين، والأسعار المنخفضة، تضاعف الحجز لرحلات الطيران من إيطاليا إلى مصر.

وأضافت الوكالة، أن الفنادق المصرية التى كانت تعانى من انخفاض فى عدد السياح ستشهد إقبال غير عادى فى الصيف المقبل، ولكن أكثر الوجهات المطلوبة حتى الآن هو "البحر الأحمر"، وهذا بطبيعة الحال سيؤدى إلى انتعاش السياحة المصرية من جديد، مما يؤدى أيضا إلى انخفاض فى نسبة البطالة.

وأكدت الوكالة، على أن ذلك الاقبال على الوجهات المصرية تؤكد شعور الايطاليين بالأمن والأمان فى مصر، مشيرة إلى أنهم أيضا أعربوا دائما عن إعجابهم بالخدمات الموجودة لدى الفنادق المصرية من الطعام والمشروبات التى لا يوجد مثلها فى العالم، بجانب الرحلات الترفيهية ، وقبل كل شئ الشمس والطقس الجيد.