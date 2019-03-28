وزير القوى العاملة: هناك محافظات تعمل بنسبة 100% بنظام الحوسبة الإلكترونى

كتب محمود راغب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن منظمة العمل الدولية ترتكز فى عملها بشكل أساسى على العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى تأثيرها اﻹيجابى فى بلدان عديدة ويشهد لها حصولها على جائزة نوبل فى السلام حين احتفلت المنظمة بمرور 50 عاما على تأسيسها، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية شريك أساسى لوزارة القوى العاملة فيما يخص ملف العمل.

وأشار وزير القوى العاملة إلى قدرة الدولة المصرية على التعاون مع منظمة العمل الدولية فيما يخدم الطبقة العاملة المصرية، موضحا أنه كان هناك عمل دؤوب خلال السنوات الثلاث الماضية جاء في بدايتها قانون التنظيمات النقابية، وقدمت منظمة العمل الدولية 12 ملاحظة عليه، وبذلت وزارة القوى العاملة جهدا كبيرا بمشاركة المنظمة لخروج القانون للنور بشكل متكامل، مشيرا إلى أن ثمار القانون ظهرت بإجراء انتخابات عمالية أفرزت تنظيم نقابي واعد تعمل الوزارة على تدريبه وتثقيفه للمرحلة المقبلة.

وحول مشروع التفتيش الإلكترونى أوضح الوزير أنه تم التعاون فيه مع منظمة العمل الدولية حيث بدأ من 2013 وحتى 2016 ولم يتم إنجاز شيء فيه بشكل كبير، موضحا أنه شدد خلال اجتماعه مع المنظمة الدولية على ضرورة إنهاء هذا المشروع.

وأشار إلى أن هناك محافظات تعمل بنسبة 100% بنظام الحوسبة والتفتيش الإلكترونى، منها محافظة اﻹسكندرية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الدول العربية الشقيقة لتنفيذ المشروع بها، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية عنصر أساسى فى مشروع التفتيش الإلكترونى.

وجاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، للإعلان عن احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وإريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من الصحفيين واﻹعلاميين.