وزير الخارجية من واشنطن: نحذر من تبعات سقوط الدول الوطنية فى المنطقة

كتب أحمد جمعة

استكمالا للقاءاته المكثفة فى واشنطن، عقد وزير الخارجية سامح شكرى عدة لقاءات على مدار يوم الأربعاء، بأعضاء الكونجرس بمجلسيه، حيث التقى فى مجلس الشيوخ برئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الجمهورى جيمس ريتش، وزعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة السيناتور بوب مينينديز، والسيناتور الجمهورى رون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلى.



سامح شكرى من واشنطن

وفى مجلس النواب التقى بالنائبين الجمهوريين هال روجرز زعيم الأقلية فى اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، وماك ثورنبيرى زعيم الأقلية فى لجنة الخدمات العسكرية.



جانب آخر من اللقاء

وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشار خلال اللقاءات إلى حرصه الدائم على التواصل مع أعضاء الكونجرس بمجلسيه من أجل عرض شتى التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما فى ظل الدور الهام الذى يضطلع به الكونجرس فى رسم وبلورة أُطر التعاون بين البلدين اللتين تربطهما شراكة استراتيجية. وأضاف شكرى أن برنامج المساعدات الأمريكية لمصر يتمتع بأهمية خاصة، ويعكس عمق تلك العلاقات التى جمعت البلدين على مدار عقود طويلة، وأنه يحقق مصالح الجانبين بشكل متساوى.



جانب من اللقاء

ونوه حافظ أن اللقاءات تطرقت إلى تطورات الأوضاع فى عددٍ من دول المنطقة التى تشهد أزمات كليبيا وسوريا واليمن، حيث أكد شكرى على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها، محذراً من تبعات سقوط الدول الوطنية فى المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمدّدها، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بحيث لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.