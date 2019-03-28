وزيرة البيئة تطرح رؤية مصر بجلسة المياه وتغير المناخ بالأمم المتحدة بنيويورك

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى جلسة المياه وتغير المناخ بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور وزراء دول المغرب وروسيا وسنغافورة وجزر المالديف وفيجى، فى إطار الاجتماع رفيع المستوى الذى عقدته رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتغير المناخ بنيويورك للتحضير لقمة المناخ المزمع عقدها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل.

وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن مصر تقوم بدمج آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية في خططها للموارد المائية والرى ومنها آليات ترشيد استهلاك المياه، وتخطت مصر البعد الوطني إلى الدولى بعقد أسبوع القاهرة للمياه ويتضمن جلسة عن تغير المناخ.

كما شددت الوزيرة على دور المجتمع المدنى فى تغيير لغة الحوار حول قضية تغير المناخ والمياه، بالشكل الذى يحقق تواصل أكبر مع المواطنين، ووضعه على أجندة السياسيين، وتوفير المناخ الداعم، وسرعة اعداد وتنفيذ خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين أن عام 2015 شهد حدثا تحوليا للمجتمع الدولى من خلال إعلان كل من أهداف التنمية المستدامة الأممية واتفاق باريس لتغير المناخ، لكن التحديات كثيرة أمام العالم من حيث محدودية الموارد المالية، وربط السياسات بالعلوم، وتوعية المواطنين، ووضع خطط طموحة قابلة للتنفيذ دون المساس بحق الشعوب فى التنمية المستدامة ودون إهدار لحق الاجيال القادمة في التمتع بالموارد الطبيعية.