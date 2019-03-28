video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تطرح رؤية مصر بجلسة المياه وتغير المناخ بالأمم المتحدة بنيويورك

الخميس، 28 مارس 2019 11:02 ص
وزيرة البيئة تطرح رؤية مصر بجلسة المياه وتغير المناخ بالأمم المتحدة بنيويورك جانب من الجلسة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى جلسة المياه وتغير المناخ بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور وزراء دول المغرب وروسيا وسنغافورة وجزر المالديف وفيجى، فى إطار الاجتماع رفيع المستوى الذى عقدته رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتغير المناخ بنيويورك للتحضير لقمة المناخ المزمع عقدها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل.
 
وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن مصر تقوم بدمج آليات مواجهة آثار التغيرات المناخية في خططها للموارد المائية والرى ومنها آليات ترشيد استهلاك المياه، وتخطت مصر البعد الوطني إلى الدولى بعقد أسبوع القاهرة للمياه ويتضمن جلسة عن تغير المناخ.
 
كما شددت الوزيرة على دور المجتمع المدنى فى تغيير لغة الحوار حول قضية تغير المناخ والمياه، بالشكل الذى يحقق تواصل أكبر مع المواطنين، ووضعه على أجندة السياسيين، وتوفير المناخ الداعم، وسرعة اعداد وتنفيذ خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
 
وأوضحت الدكتورة ياسمين أن عام 2015 شهد حدثا تحوليا للمجتمع الدولى من خلال إعلان كل من أهداف التنمية المستدامة الأممية واتفاق باريس لتغير المناخ، لكن التحديات كثيرة أمام العالم من حيث محدودية الموارد المالية، وربط السياسات بالعلوم، وتوعية المواطنين، ووضع خطط طموحة قابلة للتنفيذ دون المساس بحق الشعوب فى التنمية المستدامة ودون إهدار لحق الاجيال القادمة في التمتع بالموارد الطبيعية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزارة البيئة

التغيرات المناخية

الامم المتحدة




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة