وزارة الاتصالات توقع اتفاقا لبناء قدرات الشباب وتطوير 6 منشآت صحية بجنوب سيناء

كتبت هبة السيد - فايزة مرسال

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الخميس، عددا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد، بمحافظة جنوب سيناء.

كما شهد الوزير والمحافظ مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة جنوب سيناء، بديوان عام المحافظة فى مدينة الطور، لدعم وإتاحة وتطوير الخدمات، وتأهيل، وبناء قدرات الشباب، يأتى ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تطويع التكنولوجيا لتيسير حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وبالأخص في المناطق النائية؛ مشيرا إلى أن التعاون يشمل تطوير عدد من مراكز الشباب، وربطها بكابلات الألياف الضوئية بالإضافة إلى بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم في عدد من المجالات التكنولوجية والتسويق الرقمى.

وتنص الاتفاقية علي قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير الخدمات الصحية داخل 6 منشآت صحية بالمحافظة عن طريق ادخال تقنية التشخيص والعلاج عن بعد وهي التقنية التي تمكن المواطنين من تلقي خدمة طبية متميزة علي أيدي كبار الأساتذة في مناطق تواجدهم دون تحمل مشقة وعبء الانتقال إلي المدن الرئيسية للحصول علي تلك الخدمة وذلك بواسطة أجهزة طبية متطورة متصلة بخطوط ربط تتيح للاستشاريين في المستشفيات المركزية الكشف علي المواطنين في المنشآت الصحية الصغيرة والتى تكون موجودة غالبا في المناطق البعيدة، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس وعدد من التطبيقات الطبية الحديثة.

كما تشتمل الاتفاقية أيضا علي توفير الاتاحة التكنولوجية للموقع الالكتروني الرسمي للمحافظة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة حتي يتمكنوا باستمرار من متابعة كافة الاخبار المتعلقة بمحافظتهم، هذا بالإضافة إلي تطوير مركز خدمة المواطنين بالمحافظة وإتاحة خدماته تكنولوجيا لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ولاسيما الإعاقة السمعية.

والتكنولوجيا المساعدة التي سيتم استخدامها لإتاحة تلك الخدمات سواء كانت خدمات المواطنين أو اتاحة الموقع الإلكتروني هي تكنولوجيا مبتكرة تم تطويرها من خلال المسابقة السنوية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحمل اسم مسابقة تمكين.

كما تشتمل الاتفاقية أيضا علي تأهيل 7 مراكز مجتمعية متكاملة دامجة داخل 7 مراكز شباب لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التكنولوجي لشباب المحافظة من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، وتتعاون الوزارة في هذا المشروع مع عدد من الشركات العالمية في مجال التدريب لتقديم دورات تدريبية لبناء قدرات الشباب بمحافظة جنوب سيناء بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

وتعتمد الوزارة في تنفيذ هذه المشروعات علي شركاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الربط بين مثلث التنمية والمتمثل في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقع اتفاقية التعاون الدكتورة عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، واللواء خالد متولى نيابة عن سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الدكتورة عبير شقوير، أن الدور الرئيسي للتكنولوجيا هو إلغاء المسافات وتيسير وصول الخدمات إلي كافة المواطنين مهما كانت درجة بعدهم عن العاصمة أو المحافظات المركزية، لاسيما الخدمات الصحية مثل مشروع العلاج عن بعد؛ مؤكدة أهمية المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة والتي تعد نافذة هامة جدا لتطوير قدرات ومهارات الشباب تكنولوجيا لمواكبة تطور سوق العمل.