ونقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم / الخميس / عن الموقع السويدي قوله ، :" إن استهداف أفراد عوائل المحامين الناقدين للنظام التركي والمدافعين عن حقوق الإنسان هو جزء من حملة تخويف متعمدة ومنظمة تقوم بها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.



ويتعرض المحامون إلى مضايقات كثيرة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتهديدات والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وفي السجون ، ويواجهون محاكمات جائرة بتهم من قبل قضاة لهم انتماءات سياسية في محاكم تسيطر عليها الحكومة.