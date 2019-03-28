كشفت وثائق حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي ، تفيد بأن الحكومة التركية حققت مع زوجات وأطفال 28 من المحامين وناشطي حقوق الإنسان البارزين الذين تم سجنهم والذين أجبروا على العيش في المنفى.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم / الخميس / عن الموقع السويدي قوله ، :" إن استهداف أفراد عوائل المحامين الناقدين للنظام التركي والمدافعين عن حقوق الإنسان هو جزء من حملة تخويف متعمدة ومنظمة تقوم بها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتعرض المحامون إلى مضايقات كثيرة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتهديدات والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وفي السجون ، ويواجهون محاكمات جائرة بتهم من قبل قضاة لهم انتماءات سياسية في محاكم تسيطر عليها الحكومة.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة