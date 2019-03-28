هل يحق للفائز بحج القرعة استرداد المبالغ المسددة حال تراجعه؟

كتب محمود عبد الراضي

فى حالة اعتذار الفائز بحج القرعة لهذا العام، بعد سداد الرسوم ترد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداة فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لاتخاذ اللازم بشأنه.

ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.