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الخميس، 28 مارس 2019 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هل يؤدى ارتفاع المخزون الأمريكى إلى انخفاض أسعار النفط؟

الخميس، 28 مارس 2019 12:00 ص
هل يؤدى ارتفاع المخزون الأمريكى إلى انخفاض أسعار النفط؟ النفط _ أرشيفية
مروة الغول
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شهدت أسعار النفط على مدار الـ  24 ساعة الماضية انخفاضا ، متخلية عن المكاسب التى قد حققتها يوم الثلاثاء الماضي، وذلك فى الوقت الذى طغى فيه، أنه على أثر تعطل جديد لصادرات النفط الفنزويلية بسبب انقطاع الكهرباء لمرتين متتاليين  وكذلك فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا جاءت التقارير بأن مخزونات النفط  الخام الأمريكية قد شهدت ارتفاعا خلال  الأسبوع الماضى.

 

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت  انخفاضا بمقدار 22 سنتا  أى ما يعادل يعادل 0.32 % حيث وصل سعر البرميل ل  67.75 دولار، كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكى انخفاضا بمقدار  44 سنتا حيث سجل سعر البرميل  59.50 دولار .

 

وكان تقرير لمعهد البترول الأمريكى خلال الأسبوع الماضى، أكد على أن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفعت بحوالى 1.9 مليون برميل.

 

وأكدت تقارير إعلامية عالمية، أن صادرات النفط للولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد ارتفعت خلال العام  الماضى بأكثر من 70% وهو ما يزيد عن مليون برميل يوميا .

 

وفى هذا الإطار نجد أن المخاوف بشأن المعروض حدت من صعود النفط وذلك بعد  أن أشارت بيانات القطاع الصناعى من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى تباطؤ اقتصادى عالمى  محتمل.

 

وكانت أسعار النفط قد ارتفع  أكثر من 25 % منذ بداية العام الجارى، وجاء هذا الارتفاع مدعوما بتخفيض إمدادات أوبك، ودول خارجها من بينها روسيا  ، بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، وأيضا العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كلا من إيران وفنزويلا.


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