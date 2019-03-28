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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 28 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 14 27

شبين الكوم 14 26

طنطا 13 26

دمنهور 13 25

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 23

مطروح 12 24

السلوم 12 25

سيوة 12 28

بورسعيد 14 22

دمياط 14 23

الزقازيق 13 26

الإسماعيلية 12 27

السويس 13 26

العريش 11 24

رفح 10 23    

رأس سدر 13 25

نخل 06 24

نويبع 17         25

طابا 15 24

كاترين 08 20

الطور 16         27

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 15 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 13 27

بني سويف 13 27

المنيا 12 28

أسيوط 11 28

سوهاج 12 29

قنا 12 29

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 13 29

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 17 27

أبو رماد 18 26

راس حدربة 19 25

حلايب 18 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 35

المدينة 17        30

الرياض 14       28

المنامة 20         25

أبوظبى 20       30

الدوحة 19       27

الكويت 14 26

دمشق 08        18

بيروت 15        19

عمان 08        16

القدس 10       16

غزة 16 21

بغداد 11         22

مسقط 14       27

صنعاء 10        26

الخرطوم 20       36

طرابلس 12 16

تونس 09 17

الجزائر 07 14

الرباط 11 23

نواكشوط 17 25

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -02        10

اسطنبول 04     11

اسلام اباد 18    30

نيودلهي 21       36

جاكرتا 24       32

بكين 02 11

كوالامبور 25 34

طوكيو 05        16

أثينا 07 13

روما 04 19

باريس 05        16

مدريد 04        20

برلين 07 12

لندن 05 14

مونتريال -02 08

موسكو -02 02

نيويورك 09 12

واشنطن 08 17

 

 

 

 


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