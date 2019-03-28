ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 9 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 798 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47363 من البضائع العامة منها 155 سيارة نقل محملة بـ 7780 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151877 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27121 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10100 طن يوريا و 1067 طن رمل و 5668 طن أرز و 2106 طن فوسفات و 1300 طن علف .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 655 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 244 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2146 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18440 طن حديد و 2152 طن زيت و 9400 طن ذرة و 1081 طن صودا .