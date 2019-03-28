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"مياه القليوبية" تختتم فعاليات الأسبوع المائى "كل نقطة بتفرق" بالمحافظة

الخميس، 28 مارس 2019 05:40 م
"مياه القليوبية" تختتم فعاليات الأسبوع المائى "كل نقطة بتفرق" بالمحافظة المشاركين فى الحملة
القليوبية - إبراهيم سالم
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اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع المائي المقام بقرية الرملة مركز بنها "كل نقطة بتفرق" بزيارة الجهات المشاركة فى المحطة المرشحة ومشاهدة مراحل إنتاج مياه الشرب والرسم الجرافيتي علي سور محطة المياه بمدينة بنها وتوزيع جوائز عينية وإمساكيات رمضان علي المشاركين بالحملة، وذلك في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

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وأكدت الشركة، أنه تم عمل مسيرة بسيارات الشركة من بنها إلي قرية الرملة، كما تم تكريم جميع الجهات المشاركة في فعاليات الحملة وعلى رأسها مديرية أوقاف القليوبية والمنطقة الأزهرية والكنيسة ومديرية الشباب والرياضة وإدارة بنها التعليمية.

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وشهد الأسبوع المائي توحيد خطبة الجمعة الموافق 22 مارس بجميع المساجد على مستوى مدن المحافظة لتناول قضية ترشيد استهلاك المياه وتحريم إهدارها، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة التوعية بالمدارس ودوري رياضي بالتنسيق مع مراكز الشباب ودروس دينية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقليوبية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التوعية الميدانية واستطلاعات الرأى، وتنفيذ مسابقات فنية وثقافية وورش عمل للأطفال ومسرح عرائس كوسيلة للتوعية بالترفية.

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ومن ناحيته أكد المهندس مصطفي مجاهد، أن الحملة التي شارك بها تسعة وزارات تم خلالها عمل دروس توعية بالمساجد والكنائس وندوات توعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية وعمل ورش تعليم مبادئ السباكة للسيدات، وتخلل الحملة الاحتفالية بيوم المياه العالمي، حيث جاءت الحملة برعاية وحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

وفي السياق ذاته أكد حسام مشهور مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، علي استمرار وتكثيف حملات التوعية والندوات والزيارات المدرسية والقوافل المائية بجميع قري ومدن المحافظة طول العام.

 
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