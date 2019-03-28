موجز 1 ظهرا.. غداً سقوط أمطار على القاهرة ونشاط للرياح والصغرى 17 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، و تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة. وفيما يلى موجز أخبار 1 ظهرا لأهم الأخبار.

الأرصاد: غداً سقوط أمطار على القاهرة ونشاط للرياح والصغرى 17 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الجمعة، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، و تنشط الرياح الجنوبية الغربية علي شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

السيسي يصطحب محمد بن زايد فى جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشيخ محمد بن زايد فى جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة.

رئيس الوزراء يستطلع آراء طلاب الثانوى حول التابلت.. وإحدى الطالبات: الأسئلة صعبة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الفيوم، اليوم، مدرسة الفيوم الثانوية بنات، في زيارة مفاجئة.

رئيس البرلمان: أبوابنا مفتوحة للجميع فلماذا تدعو قوى سياسية لوقفة احتجاجية؟

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم وجود سقف أو قيود على الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، متابعًا: "ليس هناك محددات لإبداء الرأى.. فكل الحرية لأى شخص فى إبداء رأيه فى التعديلات بمنتهى الحرية ودون قيود.

وزير الداخلية الإيطالي: رامي شحاتة مثل ابنى وأثبت أنه يفهم قيم هذا البلد

قال وزير الداخلية الإيطالى ، ماتيو سالفينى، حول منح الطفل المصرى رامى شحاتة الجنسية الإيطالية لتجنب حدوث مأساة فى ميلانو الأسبوع الماضى " رامى مثل ابنى وأثبت أنه يفهم قيم هذا البلد".

موقع أويل برايس الأمريكى يسلط الضوء على المستقبل المشرق للغاز فى مصر

سلط موقع "أويل برايس" المعنى بأخبار الطاقة، الضوء على الطفرة التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة فى مجال الغاز الطبيعى.

التعليم: 60 ألف طالب أنهوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا فى أول ساعة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم رصد دخول 240 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على منصة الامتحان الإلكترونى فى أول ساعة من بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من أنهى الامتحان فى أول ساعة من التاسعة صباحا وحتى العاشرة أكثر من 60 ألف طالب وطالبة والعدد فى تزايد مستمر حتى الساعات المقبلة.

إنذار لرئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع بث أعمال عمرو واكد وخالد أبوالنجا

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، إنذارا رسميآ لمكرم محمد احمد بصفته رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، طالب فيه بإصدار قرار فورى وعاجل بوقف إذاعة جميع الاعمال الفنية للهاربين عمرو واكد وخالد ابوالنجا ، لتحريضهم على مصر والإساءة اليها والاستقواء بالخارج وطلبهم للتدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصرى ، من خلال قيامهم بنشر أخبار كاذبة والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية للبلاد .

السجون تفرج عن 574 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

ودع 574 سجين السجون بموجب عفو رئاسى، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

طائرة الأحلام الأولى لمصر للطيران تصل مطار القاهرة قادمة من "سياتل"

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة الأحلام قادمة من مصنع سياتل بأمريكا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية "مصر للطيران"، ضمن صفقة 6 طائرات تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز.





صور.. حماية المستهلك يطلق خدمة سيارات الضبطية القضائية للمرور على الأسواق

بدأت منذ قليل، احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأطلق الجهاز لأول مرة خدمة سيارات حماية المستهلك " الضبطية القضائية " وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر.

السيسى يوافق على بروتوكول تعاون لخلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 483 لسنة 2018، بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر، بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومنظمة العمل الدولية "مكتب القاهرة"، خلال الأعوام 2018 2021، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29 من أبريل 2018.