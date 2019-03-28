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مقتل 30 حوثيا بينهم قيادى فى كمين للجيش اليمنى بالضالع

الخميس، 28 مارس 2019 07:29 ص
مقتل 30 حوثيا بينهم قيادى فى كمين للجيش اليمنى بالضالع الجيش اليمنى
أ ش أ
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لقى نحو 30 حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون فى كمين نفذته قوات الجيش اليمنى، غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب البلاد.
وقال الموقع الرسمى للجيش اليمنى، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، إن قوات الجيش استدرجت عناصر من الميليشيا الحوثية، أثناء محاولة تسللها فى محيط جبل "مضرح" غرب منطقة مريس كانت قادمة من جبل الشامى، وحاصرتها ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ.
وأسفر الكمين عن مصرع 30 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو إبراهيم الأكوع، وجرح 10 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.
يذكر أن القيادي الحوثي الأكوع الذي لقي مصرعه عينته الميليشيا نائب مشرف محافظة الضالع، ومسؤول إمدادها في جبهات المحافظة.
في ذات السياق، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ثلاث غارات استهدفت بها تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي في الرضمة وشمال الضالع.
وقال مصدر عسكري، إن طيران التحالف قصف بغارتين تعزيزات للحوثيين بنقيل حدة الواقع شرق مديريتي السدة والشعر، بالتزامن مع استهدف مواقع غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وأضاف أن الغارات الجوية دمرت ثلاثة أطقم، ودبابة في نقيل حدة، إضافة إلى استهداف مجاميع للحوثيين في منطقة الجبل بيت الشامي غرب قعطبة.
وبحسب المصدر، فإن طيران التحالف شن غارة أخرى على تعزيزات للحوثيين بخط الرضمة في محافظة إب، مؤكدا تدمير دبابتين.
وتحشد ميليشيا الحوثي تعزيزات من صنعاء وذمار وحجة إلى دمت والنادرة والسدة، محاولة دخول منطقة مريس ومدينة قعطبة.


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