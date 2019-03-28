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مفتى نيجيريا: جهود الأزهر فى أفريقيا تسهم بقوة فى مواجهة الإرهاب

الخميس، 28 مارس 2019 08:36 م
مفتى نيجيريا: جهود الأزهر فى أفريقيا تسهم بقوة فى مواجهة الإرهاب الإمام الأكبر
كتب لؤى على
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أكد الشيخ إبراهيم الحسينى مفتى نيجيريا اعتزاز بلاده وتمسكها بمنهج الأزهر الشريف، مبينًا أن هذا المنهج هو الذى حافظ على التعايش والتماسك المجتمعى فى نيجيريا، وجميع الدول الأفريقية المعروفة بتنوعها وثرائها الثقافى.

 

وأعرب مفتى نيجيريا، خلال زيارته مشيخة الأزهر اليوم، عن تقدير بلاده الكبير لدعم الأزهر لها فى مختلف المجالات العلمية والدعوية، مشيرًا إلى أن جهود الأزهر المتعددة فى أفريقيا تسهم بقوة فى الحرب ضد جماعات العنف والإرهاب، وتدعم تعزيز الاستقرار والأمن المجتمعى لشعوب القارة.

وفى نهاية اللقاء سلم مفتى نيجيريا شيخ الأزهر نسخة من مصحف دار الإفتاء النيجيرية الذى من المقرر تدشينه فى حفل يقام خصيصا بهذه المناسبة، فى نهاية أبريل المقبل، معربًا عن أمله فى مشاركة وفد أزهرى فى الاحتفال.

 


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