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مفتى الجمهورية: تجربة مصر فى محاربة الإرهاب رائدة ونقدر دور الجيش والشرطة

الخميس، 28 مارس 2019 11:57 ص
مفتى الجمهورية: تجربة مصر فى محاربة الإرهاب رائدة ونقدر دور الجيش والشرطة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية
كتب سمير حسنى
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أشاد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالتجربة المصرية فى محاربة الإرهاب، واصفًا إياها بالرائدة.

 

وأضاف مفتى الجمهورية، فى لقاء على قناة "روسيا اليوم" على هامش مؤتمر الإسلام رسالة الرحمة والسلام الدولى فى موسكو، أن محاربة الإرهاب تتم عن طريق المحور الفكرى، وتصحيح المسار، متهمًا البعض بعدم الاستجابة للدعوات "النيرة" والانخراط فى إيذاء مصر والتنكيل بها.

 

وأثنى فضيلة المفتى على دور الجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب قائلا: "مصر تتقدم على محاور متعددة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعسكريًا ونقدر دور القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة المصرية فى إحداث هذا النوع من الوئام ومحاربة الإرهاب".


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