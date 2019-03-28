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مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق العريش

الخميس، 28 مارس 2019 08:25 ص
مصرع شخصين وإصابة 8 فى حادث تصادم على طريق العريش حادث تصادم ارشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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استقبلت مستشفى العريش العام حالتى وفاة و8 مصابين فى حادث سير على طريق العريش القنطرة الساحلى.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن حادث اصطدام بين سياريتن وقع بمنطقة مزار شرق مدينة بئر العبد على الطريق الدولى الساحلى العريش القنطرة، ما أسفر عن وفاة رجل وسيدة وإصابة 8 آخرين بجروح وكسور وكدمات بينهم طفل عمره 5 سنوات.

وأشارت المصادر إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، والتحفظ على الجثمانين بمشرحة مستشفى العريش العام، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.


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