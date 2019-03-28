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مشروع قرار أمريكى لمجلس الأمن لفرض عقوبات ضد زعيم تنظيم إرهابى بباكستان

الخميس، 28 مارس 2019 01:17 ص
مشروع قرار أمريكى لمجلس الأمن لفرض عقوبات ضد زعيم تنظيم إرهابى بباكستان
أ ش أ
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قدمت الولايات المتحدة، مشروع قانون إلى مجلس الأمن الدولى يدعو إلى فرض عقوبات على مسعود أزهر زعيم تنظيم "جيش محمد" (ومقره باكستان) الذى تتهمه الهند بالمسئولية عن الهجوم الإرهابى الذى استهدف حافلة لقوات الأمن فى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان فى فبراير الماضى وأسفر عن مصرع 40 فردًا.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أان مشروع القرار - الذى قامت واشنطن بتوزيعه على أعضاء مجلس الأمن - تضمن الدعوة لفرض حظر على سفر زعيم التنظيم والأصول المالية المملوكة له، كما يطالب مشروع القرار بإدانة الهجوم على قوات الأمن الهندية بأشد العبارات مع وصفه بـ"الغادر والجبان".
ويشير مشروع القرار إلى أن أحد أعضاء "جيش محمد" اعترف بمسئولية التنظيم عن الهجوم والذى أدى إلى تصعيد حدة التوتر بين الهند وباكستان وقيام مقاتلات هندية بغارات انتقامية داخل الأراضى الباكستانية.
وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد نفى في وقت سابق اليوم - وجود أية صلة لبلاده بتنظيم (جيش محمد)، مؤكدًا أن إسلام أباد لن تسمح لعناصر إرهابية بممارسة أنشطتها فوق الأراضي الباكستانية.


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باكستان

تنظيم جيش محمد

الهند

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