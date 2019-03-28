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مديران سابقان لـCIA يقدمان لمرشحى الرئاسة تقريرا عن تحديات الأمن القومى

الخميس، 28 مارس 2019 03:16 م
مديران سابقان لـCIA يقدمان لمرشحى الرئاسة تقريرا عن تحديات الأمن القومى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن اثنين من كبار مسئولى الاستخبارات الأمريكية قد  كتبا تقرير غير سرى عن كبرى التحديات التى تواجه الأمن القومى الأمريكى، لتوزيعه على أى مرشح لمنصب الرئاسة فى الولايات المتحدة.

 

 وأشارت الصحيفة، إلى أن مديرا السى أى إيه السابقين مايكل مور وجون ماكلولين وصفا التقرير بـ "كتاب إحاطة" على غرار الإحاطة الشفوية السرية التى يقدمها مجتمع الاستخبارات لمرشحى كل حزب سياسة رئسى، يخوض الانتخابات بعد إعلان ترشيح رسميا.

 

 وأوضح المسئولان أنهم يوزعان إحاطتهما الآن قبل أكثر من عام على اختيار المرشحين، فى ظل الزيادة مؤخرا فى الأخبار الكاذبة والتدخل الخارجيى فى الانتخابات، بحسب نسخة حصلت عليه الصحيفة من الكتاب.

 

 الوثيقة التى ترد فى 37 صفحة، تم إرسالها هذا الشهر إلى كل المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم وسيتم إرسالها قريبا إلى الرئيس ترامب، بحسب ما قال موريل وماكلولين.

 

 وتشير "واشنطن بوست" إلى أن وكالات الاستخبارات طالما رأت مناقشاتها مع المرشحين كفرصة لإعداد رئيس محتمل لنوعية القضايا التى سيتعين عليه أن يواجهها، ويقدمون لهم شعورا بنوعية القدرات والخبرات التى ترتبط حكم الولايات المتحدة.

 

 ولفتت الصحيفة إلى أن موريل وماكلولين، اللذين شاركا فى عروض تقديمية سرية لمرشحين فى الماضى، قد طلبا من مسئولى استخبارات سابقين كتابة مقالات قصيرة لتسلط الضوء على القضايا الرئيسة فى مجال خبرتهم. وتضم الكتاب 10 موضوعات، منها الأمن الإلكترونى واتساع قوة الصين والعلاقات الأمريكية الروسسية والطمواحات النووية لكوريا الشمالية والتوترات مع إيران.


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