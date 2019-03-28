محافظ القليوبية يوجه الأجهزة التنفيذية بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، وضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقري الأكثر احتياجا والأكبر في أعداد السكان، كعمل اجتماعي ووطني.

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة كل منهم في اختصاصه حيث تضمن دور الوحدات المحلية للمراكز والمدن إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية، وتكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية، الاستعانة بمركز الشرطة وشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، العمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتي تضم مفتش تموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية للحل الفوري لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، السماح لعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الاسعار، واتاحة الفرصة للجزارين بالمشاركة فى شوادر بيع اللحوم مع تقديم خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها بالمجازر الى الشوادر على نفقة الطب البيطرى، وتدبير مخزن لاستلام حصة اضافية من اسطوانات البوتاجاز في بداية شهر رمضان لتوفير السلعة للمواطنين، تدبير منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة.

وأضاف المحافظ، أنه تم توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بتكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والاسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية أو غير المعلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة، انشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فوراً، الاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل اللازم لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول، والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، والعمل على تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، التنسيق لتوفير الكميات اللازمة من اسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات في هذه السلعة.

كما تضمن دور مباحث التموين عمل تقرير دوري كل ثلاثة أيام بالمتابعة اليومية والدورية بمتطلبات السوق واحتياجات جمهور المستهلكين حتى يتم توفير السلعة المناسبة وتوقع الازمة قبل حدوثها في أي سلعة، وعمل حملات دورية مفاجئة وتكثيف الرقابة لضبط أسعار السوق.

وأوضح، أنه على مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والمطاعم وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشئون الصحية، وتكثيف الحملات على محلات بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2009م، ومتابعة الإجراءات والضوابط اللازمة للسماح بفتح محال تداول طيور تمهيدا لتغيير النشاط إلى تداول لحوم طيور مجهزة مجمدة، والحد من إجازات الأطباء القائمين بالعمل في المجازر والمرور لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فوراً، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش تموين ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

ووجه المحافظ، مديرية الصحة بعمل نوبتجيات من الأطباء والأجهزة المعاونة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خصوصا وقت الإفطار لمواجهة أية حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات المرورية على اماكن بيع المواد الغذائية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها.

كما تضمن دور قطاع الكهرباء، إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء بمراكز المحافظة لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين.

وشدد، على ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الاجتماعي في التوسع في الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للمحتاجين للتوسيع عليهم في هذا الشهر الكريم، التوسع في مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التي يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين، التوسع في عمل مسابقات في القران الكريم والأحاديث النبوية وصرف مكافآت للمتسابقين خلال الشهر الكريم.

أما دور مديرية الأوقاف، فيتضمن وضع أنوار على المساجد ابتهاجا بجلالة هذا الشهر، وعمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات في المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون، ويتم الاستعانة بكبار علماء الازهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر والأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، توزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.

وبالنسبة لقطاعات الثقافة والشباب، فعليها إقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية بقصر مديرية الثقافة وفروعها بالمراكز والمدن، وإقامة الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب وكذا المسابقات الفنية المناسبة.

وإدارة المرور وشرطة المرافق، عليها الاهتمام بمراقبة الطرق والمواقف وإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين سواء بالشوارع او الميادين العامة والعمل على سيولة المرور خاصة أثناء فترات الذروة.

وأكد، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي إقامة غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات المياه لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين، ومواجهة أي مشاكل طارئة على ان يتم الاعلان عنها فور وقوعها وسرعة التعامل معها لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمخابز وخلافه، كما كلف الجهات التنفيذية بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا أنه تم تخصيص أرقام : 01220055008 - 01115354422 - 01002782373 لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين والتواصل على الصفحة الرسمية "محافظة القليوبية منظمة حكومية" وللإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، مقدما التهنئة لأبناء القليوبية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.