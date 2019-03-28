محافظ القاهرة يكرم أسر الشهداء ويطلق أسماء ذويهم على الشوارع والميادين

كتب سيد الخلفاوى

أطلق اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أسماء عدد شهداء الجيش والشرطة، على مدارس وشوارع المحافظة تخليدا لذكراهم العطرة.

وسلم المحافظ أهالى الشهداء لوحات معدنية لأسماء الشوارع بعد إطلاق أسماء أبنائهم عليها، تكريما للشهداء.

وقال محافظ القاهرة، خلال تكريمه لأسر شهداء الجيش والشرطة منذ قليل، بديوان المحافظة، إنه علينا إحياء ذكرى شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة، مضيفا أن الشعب المصري على استعداد تام لتقديم أرواحه من أجل استقرار الوطن.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه بمناسبة تكريم الشهداء علينا أن نحيى المرأة المصرية والتى مثلت أما وزوجة الشهيد لما قدموه وبذلوه في التضحية بأغلى شيء لديهم.

شهد الحفل نواب المحافظ، وموكيل وزارة الأوقاف وسكرتير عام المحافظة وعددمن اسر الشهداء.