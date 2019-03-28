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محافظ القاهرة: الرئيس السيسى حريص على رعاية أسر الشهداء

الخميس، 28 مارس 2019 05:42 م
محافظ القاهرة: الرئيس السيسى حريص على رعاية أسر الشهداء تكريم الشهداء
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على رعاية أسر الشهداء وتقديم كل أوجه الدعم لهم وإحياء ذكرى يوم الشهيد الغالية، مضيفا أن الشهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

ووجه المحافظ كلمة لأهالى الشهداء، خلال تكريمهم اليوم بديوان المحافظة، قائلا: نفخر بكم وبذويكم من شهداء الوطن  ، ونعاهدكم أن نستكمل الرسالة التى بدأوها وضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءا للوطن، وأعاهد أسر الشهداء أن أظل خادما لهم.

ووجه المحافظ  ، التحية للأم المصرية أم الأبطال والشهداء ، مشيرا إلى أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في العطاء والصبر، وأن أى تكريم لا يوافيها حقها وما قدمته.

 

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