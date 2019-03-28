video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

في المجلس الإقليمي للسكان ..

محافظ السويس: نحتل المركز الثانى بين المحافظات فى انخفاض معدلات النمو السكانى

الخميس، 28 مارس 2019 02:04 م
محافظ السويس: نحتل المركز الثانى بين المحافظات فى انخفاض معدلات النمو السكانى خلال الاجتماع
السويس - السيد فلاح
إضافة تعليق
أكداللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، علي ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من حملات التوعية لتشمل باقي أحياء المحافظة والعمل علي تحسين الخصائص السكانية بالقطاع الريفي والحضري علي التوازي، مضيفًا إلي زيادة معدل التعليم بالقطاع الريفي خلال الفترات السابقة مقارنة بباقي الأحياء وذلك نتيجة جهود المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
 
جاء ذلك خلال حضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وعبير علي أمين مقررة المجلس الاقليمي للسكان لفرع السويس ورمضان أبو الحسن رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء الأحياء وذلك لاستعراض الأنشطة والخصائص السكانية في ضوء الخطة الربع سنوية للمجلس (يناير–  مارس 2019).
 
 وأشار "صقر"، إلى ضرورة العمل علي تنظيم حملات التوعية بحضور الرجال والسيدات ويتم تناول القضية السكانية من منظور مختلف لتحقيق خطة نجاح للدولة من خلال تغيير المفاهيم.
 
وفي اللقاء استعرضت عبير علي أمين مقررة المجلس الإقليمي للسكان لفرع السويس تقرير بالأنشطة المنفذة والخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية لحي الجناين بناءً علي توصيات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في الجلسة السابقة.
 
 وأشارت "عبير" إلي الجهات المشاركة في الخطة والمساهمات الفعالة المبذولة في دعم حملات التوعية بالصحة الإنجابية ومحو الامية وغيرها من القضايا التي تخص الأسرة في القطاع الريفي كما ذكرت أهم الفاعليات التي تمت لإنجاح الخطة.
 
 وجه محافظ السويس الشكر للقائمين علي المجلس الإقليمي للسكان بالسويس والجهات المعاونة علي الجهود المبذولة وإعلان محافظة السويس ثاني محافظات الجمهورية في انخفاض معدلات النمو السكاني .
 
حضرالإجتماع كلا من مقررة المجلس القومي للطفولة والامومة ومقررة الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار ومديري مديرية الصحة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي والزراعة والشباب والرياضة والقوي العاملة والثقافة ومركز النيل للاعلام والمكتب الفني بالمحافظة وباقي الجهات المعنية.                 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش لليوم السابع: قناة السويس قلب تجارة العالم وإيراداتنا 8 مليارات دولار 2023

السويس

اخبار السويس

عبد المجيد صقر

محافظ السويس

النمو السكاني




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة