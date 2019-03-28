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محافظ الجيزة: غلق الحضانات غير المرخصة بالمحافظة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى

الخميس، 28 مارس 2019 04:00 ص
محافظ الجيزة: غلق الحضانات غير المرخصة بالمحافظة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك متابعة من المحافظة للحضانات غير المرخصة بنطاق الأحياء والمدن، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشيرًا إلى أنه يتم غلق غير المرخص منها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.



وأضاف محافظ الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك حصرًا للحضانات يتم إجراؤه، مشيرًا إلى أن الحضانات غير المرخصة التى تغلق ويعاد فتحها بشكل غير قانونى يجرى تحرير محاضر فض شمع، وفرض عقوبات تصل للغرامة والحبس ضد ملاكها.



يذكر أن الحضانات غير المرخصة تمثل تهديدًا للأطفال لعدم وجود رقابة على البرامج التعليمية المقدمه للأطفال، وتمثل مدخل للأفكار المتطرفة فى عقول أبنائنا الصغار.

 


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