محافظ أسيوط يكرم طالب بالإعدادية عثر على مبلغ 200 ألف جنيه ورده لصاحبه

أسيوط هيثم البدري

استهل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لقائه الدورى بالمواطنين بتكريم الطالب " كريم صابر " بالصف الثالث الاعدادى بقرية صنبو بديروط وذلك لامانته وعثوره على مبلغ 200 الف جنيه وقام بردها لصاحبها بعد ان قام بالبحث عنه بالقرية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ولفيف من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والاجهزة التنفيذية بالمحافظة .

ووجه المحافظ الشكر للطالب " كريم " ولوالده مقدماً له شهادة تقدير لامانته ورده الاموال التى عثر عليها لصاحبها ليكون مثلا وقدوة لزملائه

واستكمل محافظ أسيوط لقائه بالمواطنين بالاستماع الى بعض الشكاوى والطلبات التى تضمنت فتح اكشاك والمطالبة بفرص عمل والتى احالها المحافظ الى الغرفة التجارية باسيوط لتوفير محلات لهم بالسوق المركزى بمنطقة الحمراء بحى شرق بأسعار رمزية لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم وتحسين دخولهم .

كما أصدر الوزير المحافظ تعليماته بعمل ابحاث اجتماعية لبعض الحالات الاكثر احتياجاً وصرف مساعدات عاجلة لهم كما وجه رؤساء المراكز والاحياء بسرعة التفاعل مع المواطنين بجميع القرى والنجوع والنزول الميدانى للوقوف على شكوى المواطنين وايجاد الحلول السريعة لها وتذليل العقبات أمام التنفيذ وتكثيف حملات متابعة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين موجهاً منيرة بكرى مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة بسرعة التعامل مع شكوى المواطنين ومتابعة الحلول والتواصل مع المواطنين وابلاغهم بنتيجة الشكوى .

وأكد المحافظ على فتح قنوات التواصل مع المواطنين وتفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين بالديوان العام كل أسبوعين على ان يتم تقديم الشكوى مسبقا ًبمركز خدمة المواطنين بالمحافظة يوميا من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا ما عدا يوم الجمعة ولقاء المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة آخر ثلاثاء من كل شهر فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

و من جانب أخر فازت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة والتى أقيمت بمبنى اتحاد الطلاب بمحافظة الجيزة،" وفق بيان مديرية التريية والتعليم بأسيوط" وذلك بحضورالدكتور أكرم حسن مدير عام الإدارة المركزية بالتعليم الثانوى العام والخاص والدكتور أحمد موسي الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهوريه والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء وامين اتحاد طلاب الجمهوريه والامينه المساعده

ومن جانبه أعرب صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن سعادته بهذا الفوزلافتا إلى أن تحقيق طلاب أسيوط المركز الثالث على الجمهورية فى المسابقة يأتى كنتيجة لانتظام العملية التعليمية والجهد المبذول من المدرسين فى جميع مدارس المحافظة مشيرا إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يشدد على توفير أجواء داخل المؤسسات التعليمة تهدف إلى الوصول لأعلى مستويات التحصيل العلمى لدى جميع الطلاب لخلق جيل واع متعلم خال من مظاهر العنف وأيضا مدرسة آمنة ومحفزة نحو المشاركة المجتمعية الإيجابية.

وأضاف محمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية أن أسيوط فازت بالمركز الأول على قطاع وسط الصعيد، وتأهلت إلى التصفيات النهائية لكل قطاعات الجمهورية لتحصل على المركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة، مشيرًا إلى أن المسابقة تضمنت أسئلة تنافسية بين الطلاب فى مواد الرياضيات واللغة العربية والكيمياء وعلم النفس والاجتماع والتاريخ واللغة الإنجليزية والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة والفلسفة والمنطق والجغرافيا.

وذكرعماد الدين محمود سيد، مدير إدارة التعليم الثانوى بأسيوط، أن التصفيات النهائية للمسابقة يشارك فيها 6 طلاب تابعين لمدارس ( النصر بصنبو بإدارات ديروط ,ساحل سليم الثانوية بنات ,الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين بأبنوب)

وأشار مدير إدارة التعليم الثانوى إلى أن المسابقة شهدت منافسة شرسة بين طلاب المحافظات المشارة منوها إلى أن القاهرة فازت بالمركز الأول والدقهلية بالثانى بينما حصدت أسيوط المركز الثالث