محافظ أسيوط يشهد احتفالية "يوم الشهيد" وتكريم أسر الشهداء والمصابين

أسيوط - هيثم البدري

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللواء أركان حرب ايمن نعيم رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء اركان حرب باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء واللواء عادل الطحناوى نائب مدير أمن أسيوط احتفالية القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم وتكريم اسر شهداء الجيش والشرطة وبعض المحاربين القدامى من مصابى العمليات الحربية بالمنطقة الجنوبية العسكرية تحت رعاية قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ورئيس جمعية المحاربين القدماء .. بحضور الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف والشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقمص مرقص يوسف نائباً عن الكنيسة الكاثوليكية والقس عاموث نائباً عن الكنيسة الارثوذوكسية بأسيوط ولفيف من ضبط وجنود وصف المنطقة الجنوبية العسكرية وأسر شهداء الشرطة والجيش والمصابين والمحاربين القدماء.

بدأت الاحتفالية بتلاوة ايات من القران الكريم للشيخ حسن محمد على ثم كلمة الترحيب ثم تكريم أسر بعض شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وبعض المحاربين القدماء ومصابى العمليات العسكرية وتوزيع الهدايا عليهم فى ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته - التحية لاسر شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة ولجميعى مصابى العمليات العسكرية والحروب التى خاضتها مصر على مر العصور لتثبت للعالم اجمع ان مصر قوية برجالها وبجنودها لانهم خير اجناد الارض وقدموا ارواحهم فداء للوطن معلنا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجميع قيادات الدولة والجيش لاسر الشهداء والمصابين والمحاربين القدامى تخليدا لبطولاتهم التى يذكرها التاريخ وسيظل يذكرها على مر العصور .

وأشار اللواء اركان حرب باسم عزت الى أهمية الاحتفال بذكر يوم الشهيد والذى يوافق استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رمز التضحية والفداء لافتا الى دور جمعية المحاربين القدماء فى رعاية اسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة اوجه الدعم لهم خاصة مع التطور المستمر لمواكبة المتغيرات موجها تحية اعزاز وتقدير لاسر الشهداء ولجميع المصابين كما وجه الشكر لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ولمحافظ أسيوط ولمدير الامن لرعايتهم ودعمهم لتكريم اسر الشهداء فى مختلف المناسبات .

بينما أوضح الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الاوقاف فى كلمته فضل ومنزلة الشهداء والتضحيات التى قدمها رجالنا البواسل فى سبيل الحفاظ على ان واستقرار الوطن قائلا ان دماء الشهداء ستكتب على اسطر من ذهب وان جنودنا ورجالنا البواسل قدمو الامثلة للتضحية والفداء بينما وجه القمص مرقص يوسف رسالة الشهيد قائلا فيها " ان الشهداء نالو شرف الشهادة وان ارواحهم الذكية ترفرف بين اهله ووطنه وان الشهادة لا ينالها الا الرجال " .

وتم خلال الاحتفالية تبادل الدروع بين محافظ اسيوط ورئيس الاركان ونائب مدير الامن وجمعية المحاربين القدماء تخليدا وذكرى بيوم الشهيد والمحارب القديم .