محافظة القاهرة: المركز الطبى الجديد بالبساتين سيخدم أهالى 3 مناطق

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن المركز الطبى الذى افتتحه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مؤخر بعزبة النصر بالبساتين، سيخدم عدة مناطق مجاورة، منها أهالى المشروع الكندى، ومنطقة صقر قريش، بالإضافة إلى أهالى عزبة النصر.

وأضاف عوض، فى تصريح خاص، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تعمل على تطوير المناطق المحرومة من الخدمات، بتوفير الخدمات لها، منها رصف الطرق وتوصيل المرافق، وتشجير الشوارع وانارتها، وتخصيص أماكن كحدائق، وغيرها، مشيرا الى أن ذلك تم بعزبة النصر.