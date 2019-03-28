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الخميس، 28 مارس 2019 08:57 م
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مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب

الخميس، 28 مارس 2019 08:09 م
مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب مجلس الأمن
نيويورك )أ ش أ(
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 تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالإجماع مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الوثيقة التي صاغتها فرنسا مع دول أخرى، بينها روسيا، تهدف إلى تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب.

جدير بالذكر أن القرار الجديد - الذي يحمل رقم 2462 - يلزم جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بأن تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية مقاضاة ومعاقبة التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب.

كما حث مجلس الأمن الدولي، جميع الدول على الاعتماد على قائمة العقوبات ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وتحديثها، والنظر في إمكانية إدراج أفراد ومنظمات على صلة بتمويل الإرهاب في القائمة.

 

 


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