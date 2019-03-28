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مجلس الأمن الدولى يتبنى بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب

الخميس، 28 مارس 2019 03:51 م
مجلس الأمن الدولى يتبنى بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب مجلس الأمن الدولى
كتب محمد جمال
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تبنى مجلس الأمن الدولى ،اليوم الخميس بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية.


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الإرهاب

مشروع قرار




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