الرئيسية أخبار عالمية مجلس الأمن الدولى يتبنى بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب الخميس، 28 مارس 2019 03:51 م مجلس الأمن الدولى كتب محمد جمال إضافة تعليق تبنى مجلس الأمن الدولى ،اليوم الخميس بالإجماع مشروع قرار ضد تمويل الإرهاب، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوزعربية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث قضية الجولان المتحلة مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان مشروع قرار أمريكى لمجلس الأمن لفرض عقوبات ضد زعيم تنظيم إرهابى بباكستان مجلس الأمن الدولى الإرهاب مشروع قرار الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6% وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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