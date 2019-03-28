video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

متحدث الرئاسة ينشر فيديو للرئيس بصحبة ولى عهد أبو ظبى فى العلمين الجديدة

الخميس، 28 مارس 2019 08:22 م
متحدث الرئاسة ينشر فيديو للرئيس بصحبة ولى عهد أبو ظبى فى العلمين الجديدة الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى، مصطحبا الشيخ محمد بن زايد، فى جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومتر، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، أعرب عن إعجابه بما شهده خلال الزيارة من إنجازات بمدينة العلمين الجديدة تحققت خلال فترة زمنية قياسية، وما تضمه من مشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا فى هذا الإطار بالرؤية العصرية لبناء المدينة، ضمن سلسلة المدن الجديدة الجارى بناؤها على مستوى الجمهورية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستساهم فى تحقيق طفرة تنموية وإدارية وتعد أساسًا قويًا لبناء مصر الحديثة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

20 لقاء جمع السيسى و محمد بن زايد ترسم ملامح التعاون بين مصر والإمارات فى كافة المجالات.. مكافحة الإرهاب والتطرف والتعاون الاقتصادى أبرز مباحثات الزعيمين.. ورؤية مشتركة فى ملفات وقضايا المنطقة

السيسى ومحمد بن زايد يتفقدان الإنجازات بمدينة العلمين الجديدة

السيسي ومحمد بن زايد يتفقدان العلمين الجديدة ويزوران المتحف العسكرى .. ولى عهد أبوظبى يبدى إعجابه بالإنجازات المتحققة فى وقت قياسى .. المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة وتعد أساسا قويا لبناء مصر الحديثة

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسى

السيسى

السيسي

ولى عهد ابو ظبى

الشيخ محمد بن زايد

العلمين الجديدة




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة