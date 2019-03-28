متحدث الرئاسة ينشر فيديو للرئيس بصحبة ولى عهد أبو ظبى فى العلمين الجديدة

كتب محمد تهامى زكى

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى، مصطحبا الشيخ محمد بن زايد، فى جولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، بما تشمله من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومتر، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، أعرب عن إعجابه بما شهده خلال الزيارة من إنجازات بمدينة العلمين الجديدة تحققت خلال فترة زمنية قياسية، وما تضمه من مشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة، مشيدًا فى هذا الإطار بالرؤية العصرية لبناء المدينة، ضمن سلسلة المدن الجديدة الجارى بناؤها على مستوى الجمهورية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستساهم فى تحقيق طفرة تنموية وإدارية وتعد أساسًا قويًا لبناء مصر الحديثة.