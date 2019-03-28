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مباحث التموين تضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بمخزن بدون ترخيص بالساحل

الخميس، 28 مارس 2019 11:45 ص
مباحث التموين تضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بمخزن بدون ترخيص بالساحل لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالساحل، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
ونجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين العاصمة، من ضبط   المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص – كائن بدائرة قسم شرطة الساحل ، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر. 
 
 
وضبط مباحث التموين ضبط كميات قدرها (طن ملح طعام – 900 كيلو جرام مكرونة – 250 كيلو جرام أرز – 345 كيلو جرام لحوم) وجميعها مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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