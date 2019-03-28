مؤتمر صحفى لمنظمة لعمل الدولية احتفالا بمرور مائة عام على إنشائها

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ووزارة القوى العاملة، بمقر المنظمة بالقاهرة ، وذلك فى إطار احتفال جمهورية مصر العربية بمرور مائة عام على إنشاء منظمة العمل الدولية (1919- 2019) ومرور ستون عاما على مكتب المنظمة بالقاهرة.

ويشهد فعاليات المؤتمر الصحفى محمد سعفان وزير القوى العاملة، وإريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، التقى بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث أخر التطورات في المشروعات المشتركة ، فضلا عن تنسيق استعدادات مصر فى احتفالية المنظمة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، والمزمع إقامتها 11 إبريل القادم بالقاهرة.

وأكد الوزير أهمية إعداد جدولا زمنيا لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية.

وقال إنه سبق الاتفاق مع منظمتى العمل الدولية، والأغذية العالمية على دعم ميكنة منظومة التفتيش بالوزارة، لما لها من أثر على الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، وتم تحديد ميزانية لدعم منظومة التفتيش بما يقدر بنحو 5 ملايين دولار ولم تتلقى الوزارة ردا من المنظمتين منذ 6 أشهر سواء بالرفض أو القبول.

وأكد "سعفان" أن الدولة المصرية تريد نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع للمشروعات الفنية التي يتم تنفيذها، وأنها لا تملك رفاهية الوقت، لسعيها لإحداث نهضة شاملة فى قطاع العمل والعمال، مشددا على الحاجة إلى نتائج تراها الدولة والمواطنين وكافة المنظمات.