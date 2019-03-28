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لم يف بوعده بالزواج منها.. سيدة تؤجر توك توك لاختطاف مواطن فى الإسكندرية

الخميس، 28 مارس 2019 11:39 ص
لم يف بوعده بالزواج منها.. سيدة تؤجر توك توك لاختطاف مواطن فى الإسكندرية خطف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط سيدة وآخرين بعدما تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المواطنين ومُقيم بدائرة القسم، بقيام مجهولين باستدراجه واحتجازه وإيثاقه بمكان غير معلوم بمنطقة أبيس، وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بجروح متفرقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، ثم أطلقوا سراحه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وأربعة أشخاص آخرين وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقررت السيدة ارتباطها بالمجنى عليه واتفاقهما على الزواج، إلا أنه لم يف باتفاقه معها فعقدت النية على الانتقام منه وتحقيق استفادة مادية، وفى سبيل تنفيذ مخططها استعانت بباقى المتهمين، حيث أعدوا سيارة مستأجرة ومركبة توك توك خاصة بأحد المتهمين، وبتاريخ الواقعة استدرجه أحدهما تليفونيًا بزعم علاجه من السحر والشعوذة لعلم المتهمة باعتقاده بذلك، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه قاموا باقتياده ونقله بالسيارة واحتجازه بمحل خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم ثان الرمل، وقاموا بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثين إصابته وقرروا بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وأضافوا بتخلصهم من الإيصالات خشية افتضاح أمرهم.

 

وبإرشادهم تم ضبط السيارة ومركبة التوك توك والسلاح الأبيض المستخدمين فى الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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