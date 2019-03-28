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كلية التجارة بالعريش تنظم دورة مجانية على أساسيات الإسعافات الأولية

الخميس، 28 مارس 2019 08:57 ص
كلية التجارة بالعريش تنظم دورة مجانية على أساسيات الإسعافات الأولية جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت، اليوم، كلية التجارة بجامعة العريش تنظيم دورة تدريبية مكثفة فى مجال أساسيات الإسعافات الأولية مجانا، تستهدف جميع فئات المجتمع.

وأوضح البيان أن الدورة تشمل تدريبا عمليا فى مجالات المسح الأولى، الأزمة القلبية، وانسداد مجرى الهواء المفاجئ، وإنعاش القلب والتنفس (CPR)، والغرق والجروح والنزيف والحروق والكسور وإصابات البطن والصدر والعين والصدمة والإغماء والغيبوبة والتشنجات والتسمم والإسهال والعض واللسعات واللدغات و التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة يوم 4 أبريل المقبل بمقر المبنى الرئيسى لجامعة العريش، ويقدمها الدكتور محمد عاصم عبد الجليل.


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