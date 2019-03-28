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كلمة رئيس الوزراء: اجتماعات الرئيس دائما تؤكد على توفير السلع للمواطن

الخميس، 28 مارس 2019 12:18 م
كلمة رئيس الوزراء: اجتماعات الرئيس دائما تؤكد على توفير السلع للمواطن الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف
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أكد  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أهمية جهاز حماية المستهلك وأن توجيهات الرئيس السيسى  فى كافة اجتماعاته تتحور فى الاهتمام  بالمواطن والسعى لتحسين مستوى المعيشة فى توفير السلع والخدمات وكذلك الرقابة على جودة  السلع  للمواطن، ﻭأنه باب أولى إذا حدث خطأ  يجب أن يرد للمواطن للحفاظ على حقوقه.

وأضاف أنه تم إصدار القانون  الجديد لحماية المستهلك  فى رقم 181 لسنه 2018 حيث يعطى المستهلك حقة فى الاختبار وإرجاع السلع ومعرفة المعلومات الأساسية عن السلع وذلك يضمن  استمرار الإنتاج وتوفير السلع باسعار عادلة ، ﻭأنه عاى يقين ان الحماية الفاعلة مسؤلية مشاركة بين  كافة المؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدنى والمستهلك جزء أساسى فى ذلك والنمو أهيل من الجميع بكافة المؤسسات أن تتعاون مع الجهاز ونقدّم له الدعم لمصلحة المواطن.


جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك  واللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز  القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وأحمد  سمير المدير التنفيذي للجهاز   والدكتورة سلوى شكوى عضو مجلس ادارةٌ جهاز حماية المستهلك والمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف  والعديد من الشخصيات المختصين في المجال .

 


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