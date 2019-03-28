قافلة بيئية بأسيوط لرفع الوعى بين طلبة المدارس

كتبت آية دعبس

تنظم وزارة البيئة قافلة بيئية بمحافظة أسيوط، فى إطار خطة الوزارة لرفع الوعى البيئى لدى فئات المجتمع والانتشار بكل أنحاء الوطن لتكثيف الوعى بالقضايا البيئة ومشاركة المواطنين بكل فئاتهم فى النهوض بمستوى البيئة، وذلك من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتنسيق مع النائب تادرس قلدس تادرس عضو مجلس النواب ونادى روتارى أسيوط وفرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وتستمر القافلة حتى 28 مارس.

بدأت فعاليات القافلة بمدينة أسيوط بمدرستى السلام الابتدائية والرعاية المتكاملة الابتدائية ومنطقة النورس المجاورة لحى الوليدية من خلال مجموعة من الأنشطة البيئية تمثلت فى ندوات للتوعية البيئية تحت عنوان البيئة والتنمية المستدامة ودور الطلاب فى الحفاظ على البيئة.

كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية والثقافية لإعادة تدوير المخلفات، وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الورقية والصلبة، والعمل على مفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للسعى فى تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.