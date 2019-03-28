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فيديو وصور.. محافظ دمياط تشهد تكريم الأمهات المثاليات

الخميس، 28 مارس 2019 01:38 م
فيديو وصور.. محافظ دمياط تشهد تكريم الأمهات المثاليات خلال التكريم
دمياط عبده عبد البارى
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نظمت مديرية الشئون الاجتماعى بدمياط احتفالا كبيرا لتكريم الأمهات المثاليات لهذا العام بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وحسام عبد الغفار مدير عام التضامن الاجتماعى بدمياط وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة

وهنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال كلمتها الأمهات المثاليات الفائزات، مضيفة أن تكريمهن اليوم أقل شيء يقدم لهن، متابعة: "استمعنا لقصص كفاحهن والجنة تحت أقدام أمهاتنا وهناك اهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة والأم البديلة."

وأكدت محافظ دمياط، على أن هذا التكريم شئ معنوى ولا يساوى ما قدمته الأمهات من معاناة وكفاح حتى تصلن بأسرهن إلى بر الأمان

ثم قامت محافظ دمياط بتكريم الأمهات وتقديم شهادات التقدير ومبلغ مالى مقدم من مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط

 
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