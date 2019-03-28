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فيديو معلوماتى.. أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ بمنافذ التموين قبل شم النسيم

الخميس، 28 مارس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ بمنافذ التموين قبل شم النسيم الرنجه
كتب مدحت وهبة
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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لأعياد شم النسيم، من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للوزارة، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من الأسماك والرنجة والفسيخ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
 
وينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ، التى سيتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة أعياد شم النسيم فى نقاط محددة.
 
 
 - طرح 40 طن سمك بلطى دباشى بسعر 33 جنيهًا للكيلو
 
- طرح 40 طن سمك ماكريل يابانى بسعر 30 جنيهًا للكيلو
 
- طرح 15 طن ماكريل أيسلندى بسعر 43 جنيهًا للكيلو
 
- طرح 40 طن سمك مكرونة بسعر 27 جنيها للكيلو 
 
- توفير 25 طن سمك فيليه باسا أحمر بـ42 جنيهًا للكيلو
 
- توفير 10 أطنان سمك فيليه باسا أبيض بسعر 50 جنيها للكيلو
 
- طرح 40 طن رنجة ذات نوعيات جيدة بسعر 35 جنيها للكيلو
 
- طرح كميات كبيرة من الفسيخ بسعر 100 جنيه للكيلو 
 
- توفير أسماك فيليه بلطى أوزان نصف كيلو بسعر 50 جنيها
 
- طرح فيليه قشر وزن نصف كيلو بسعر 70 جنيها
 
- طرح 40 طن بلطى شبار أسوان بسعر 23 جنيها للكيلو 
 
- طرح 25 طن بلطى طازج بسعر 30 جنيها للكيلو
 
- طرح 25 طن سمك بورى طازج بسعر 50 جنيها للكيلو، وأسماك من نوعيات الدميس
 
- توفير خدمة شوى الأسماك بفروع الشركة مقابل 5 جنيهات عن الكيلو
 
 
 
 
 

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التموين

أسعار الأسماك

الرنجة والفسيخ

المجمعات الاستهلاكية




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