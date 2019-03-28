فيديو .. مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط 199 آخرين و66 قطعة سلاح بالسحر والجمال

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية ضربات أمنية ناجحة بمنطقة السحر والجمال ـ على مدار 3 أشهر ـ أسفرت عن ضبط (199) عنصراً إجرامياً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و(66) قطعة سلاح نارى.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المتواصلة لرصد وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها البلطجة ومتجرى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والتى تتخذ من منطقة (السحر والجمال)مكاناً لترويج المواد المخدرة .

وقام قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع إداراتى البحث الجنائى بأمن (الشرقية والإسماعيلية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، بتوجيه حملات أمنية مُكبرة إستهدفت المنطقة بطريق القاهرة الإسماعيلية.

وأسفرت جهودها خلال ثلاثة شهور عن ضبط (171) قضية بإجمالى (199) عنصر شديد الخطورة لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم غير المشروع ومواد مخدرة بقصد بالإتجار ، بالإضافة إلى مصرع (7) عناصر إجرامية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات .

وفى مجال الإتجار وحيازة المواد المخدرة تم ضبط (29,915 ) كيلو جرام من مخدر الهيروين وضبط (32,400 ) كيلو جرام من مخدر البانجو وضبط (15,410 ) كيلو جرام من مخدر الحشيش، وضبط (792) قرص مخدر، وضبط (26) ميزان حساس، وضبط (180) هاتف محمول.

وفي مجال الأسلحة النارية والذخائر تم ضبط (66) قطعة سلاح نارى (أر بى جى – رشاش جرينوف – سلاح متعدد – 23 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – 12 طبنجة – 14 فرد محلى – 3343 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 28 خزينة سلاح)، وبلغت قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة العناصر الإجرامية خلال الحملات نحو ( 289208 جنيهاً – 550 جنيه مقلدة) .

ولاحق الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ (31) حكم متنوع ، عبارة عن ( 17 حكم جناية منهم 2 محكوم عليهم بالإعدام و 7 محكوم عليهم بالمؤبد – 12 حكم حبس ) ،كما تم ضبط (4) هاربين من تنفيذ أحكام المراقبة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.