فيديو.. محمود عبد الراضي: الداخلية تنجح فى تطهير السحر والجمال خلال 90 يوما

كتب – محمد أبو ضيف

قال الزميل محمود عبد الراضي، نائب رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية وجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال، وأثمرت عن العديد من النتائج الأمنية، أبرزها مقتل 7 عناصر إجرامية وضبط 199 آخرين والتحفظ على 66 قطعة سلاح بنيها جرينوف ورشاشات.

وأضاف "عبد الراضي" فى مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة بفضائية المحور، أن وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تبذل جهودًا خرافية لضبط الأداء الأمنى فى الشارع، وخلق حالة من الهدوء، وأن الحملات الأمنية المكبرة التى أِشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام على مدار 90 يومًا متتالية فى منطقة السحر والجمال، ساهمت فى تفكيك البؤرة الإجرامية

ولفت "عبد الراضي" إلى أن الجهود الأمنية لا تتوقف على مدار الـ24 ساعة، من خلال العيون الساهرة التى تعمل على حفظ الأمن فى الشارع المصري.