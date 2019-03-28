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فيديو.. لحظة تصدى الجيش السورى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب

الخميس، 28 مارس 2019 08:58 ص
فيديو.. لحظة تصدى الجيش السورى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب سوريا تسقط الصواريخ الإسرائيلية
كتب محمد رضا
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تصدت وسائط الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى، مساء الأربعاء، لعدوان جوى إسرائيلى استهدف بعض المواقع فى المنطقة الصناعية شمال شرق حلب، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية، وفى هذا الإطار نشر الجيش السورى مقطع فيديو يوضح تصديه لتلك الصواريخ فى سماء حلب.

 

 

ومن جهته، قال مصدر عسكرى – بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" – "حوالى الساعة 11 مساء، تصدت وسائط دفاعنا الجوى لعدوان جوى إسرائيلى استهدف بعض المواقع فى المنطقة الصناعية فى الشيخ نجار شمال شرق حلب واقتصرت الأضرار على الماديات"، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوى أسقطت عددا من الصواريخ المعادية".

 

ويذكر أن التليفزيون السورى، كان قد أعلن، مساء الأربعاء، عن سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب بسوريا والمدينة الصناعية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل، وأكد مراسل وكالة الأنباء السورية فى حلب، أن هناك أنباء عن عدوان جوى على منطقة الشيخ نجار بريف حلب الشمالى الشرقى مستهدفا مستودع ذخيرة للجيش السورى وحلفائه.

 

فيما، نقلت شبكة "سكاى نيوز" عن المرصد السورى لحقوق الإنسان، قوله، إن الغارات الإسرائيلية التى استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية فى محيط مطار حلب الدولى، أدت إلى خسائر بشرية.

 


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