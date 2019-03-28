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عميد زراعة القاهرة: مركز التميز يعمل على حل المشاكل المرصودة فى استراتيجية 2030

الخميس، 28 مارس 2019 07:13 م
عميد زراعة القاهرة: مركز التميز يعمل على حل المشاكل المرصودة فى استراتيجية 2030 جانب من افتتاح مركز تميز فى العلوم الزراعية
وائل ربيعى
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أكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية تفتتح اليوم أول مركز فى العلوم الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بالكلية ويستهدف البحث العلمى وتطوير المناهج والتدريب الداخلى والخارجى من خلال المنح وتطوير المناهج بعد مناقشة القطاع الخاص ومعرفة الاحتياجات المطلوبة والمشاكل التى يواجهها ويحدد القطاع الخاص مواصفات الخريج من كلية الزراعة بمناهج جديدة.
 
وقال مصطفى، فى كلمته خلال افتتاح أول مركز تميز فى العلوم الزراعية بجامعة القاهرة اليوم: "لو طلعت خريج بمواصفات القطاع الخاص سيجد فرصة عمل فورا"، مؤكدا أن البحث العلمى فى مركز التميز سيعمل على حل مشاكل القطاع الخاص وسيكون هناك كم كبير من المشروعات لحل مشالكل القطاع الزراعى، موضحا أن المركز يخدم كليات الزراعة على مستوى مصر وأى مشروع سيكون هناك تنافس بين الكلية وجيمع كليات الزراعة والمراكز البحثية على مستوى مصر وهناك برامج مشتركة مع جامعة كورنيل الأمريكية.
 
وأشار مصطفى ، إلى أن مركز التميز بكلية الزراعة ، بالجامعة سيعمل على تقديم الحلول لجميع المشاكل المعلنة فى الخطة القومية المصرية 2030، قائلا: "نبدأ فى التوصل لهذه الحلول من خلال هذا التحالف مع 4 جامعات أمريكية مرتبة على مستوى العالم 2 و6 و10 و11 على مستوى العالم وجامعة كورنيل رقم 12 على مستوى العالم"، موضحا أنه كانت هناك مسابقة شرسة بين الجامعات المصرية والأمريكية ، حول استضافة هذا المركز بإحدى الجامعات المصرية وفازت بها كلية الزراعة بجامعة القاهرة".
 
 
 
 

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جامعة القاهرة

استراتيجية مصر 2030

مركز تميز بجامعة القاهرة




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