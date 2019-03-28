"عمال مصر بالجيزة" يؤيدون التعديلات الدستورية ويشيدون بإنجازات الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

عقد الاتحاد المحلى لعمال مصر بالجيزة، اليوم الخميس، مؤتمر عمالى، للإعلان عن تأييدهم للتعديلات الدستورية بهدف المزيد من التنمية واستقرار البلاد.

وأعلن الحاضرون من اللجان النقابية على مستوى المحافظة، عن موافقتهم على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب، وأكد أحمد عاشور الأمين العام للاتحاد المحلى لعمال الجيزة، على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات الدستورية فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب.

وأوضح ان التعديلات تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى، والتمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين بما يتلاءم مع حجم الإنجازات التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية زمام أمور الدولة.

ولفت ان هذه التعديلات توفر المناخ الأمن واحتياجات الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل، مشددًا على اهمية تعديل بعض المواد لمواكبة التطورات التى تعيشها البلاد الخارجية.

ومن جهته أكد ماجد الرشيدى عضو اللجنة النقابية بالنصر للمسبوكات، أن التعديلات جاءت للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، مشيرًا إلى أن الرئيس يسير بخطوات جيدة على الرغم من الضغوط التى تواجهها البلاد، قائلاً:"لازم نساند ونستحمل لكى نتخطى هذه المرحلة ولمواصلة المشوار الذى وعدنا بيه الرئيس منذ توليته الحكم لتحقيق مستقبل أفضل".

فيما قال رضا عبدالله رئيس اللجنة النقابية لقطاع تيلفونات الجيزة، يعد ذلك اول مؤتمر عمالى كبير بالجيزة يضم العديد من اللجان النقابية التابعين للمحافظة لتأيدهم التعديلات الدستورية، وذلك لاستمرار بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن المادة 226 من الدستور تنص على احقية مجلس النواب على تعديل المواد ومد فترة الرئاسة، فى حالة نفعها للبلاد والمواطنين.