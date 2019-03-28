علاقة غير شرعية وراء مقتل عامل بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى حادث مقتل عامل والعثور على جثته داخل شقة بالوراق، حيث تبين أن عشيقته وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد العثور على جثة عامل مصابا بعدة طعنات داخل شقة سكنية.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن المجنى عليه تربطه علاقة غير شرعية بربة منزل، وأنه عقب نشوب خلاف بينهما، استعانت بزوجها وقتلا المجنى عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.