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عريقات : ترامب ونتنياهو حكما على شعوب المنطقة العيش بالسيف

الخميس، 28 مارس 2019 06:24 م
عريقات : ترامب ونتنياهو حكما على شعوب المنطقة العيش بالسيف صائب عريقات
كتب- هاشم الفخرانى
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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكما على المنطقة وشعوبها بأن تعيش بالسيف لعقود طويلة، نتيجة للقرارات التي أتخذت بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، والاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل.

ورفض "عريقات" أي تشريع يسمح  باحتلال أراضي الغير بالقوة، وتمزيق مُبادرة السلام العربية، إضافة إلى باقي القرارات التي مزقت القانون الدولي والشرعية الدولية بخصوص مبدأ الدولتين على حدود 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط ملف اللاجئين، ورفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

 

جاء ذلك أثناء لقائه مع سفراء وقناصل وممثلي الدول الآسيوية والإفريقية وأميركا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى روسيا والنرويج وسويسرا، اليوم الخميس.

 

وكان عريقات التقى قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين يوم أمس الأربعاء، وشدد عريقات أن دفع المجتمع الدولي إلى عهد ما بعد القانون الدولي والشرعية الدولية، يعني توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء. إذ إن فرض الإملاءات بلغة القوة لا يمكن أن يحقق السلام، وبدون السلام لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار.

 

وتابع عريقات قائلا : لقد وصل استخفاف إدارة الرئيس ترمب بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وكذلك الاستخفاف بكرامة الشعوب العربية إلى درجة غير مسبوقة، إذ يتم التصرف مع الدول العربية بطريقة لا يمكن قبول الاستمرار بها، فكرامة الشعوب لا يمكن أن تقاس بميزان تُجار العقارات وصانعي الصفقات، حتى وإن بدا ذلك ممكناً للبعض في إدارة الرئيس ترمب.

 

وطالب عريقات ، المجتمع الدولي الوقوف بصلابة أمام ممارسات وسياسات إدارة الرئيس ترامب حفاظاً على القانون الدولي والشرعية الدولية وقوة المنطق وحل الصراعات بالطرق السلمية، ووجوب تأكيد وتثبيت مبدأ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية  ، مضيفا  أن كل ما قامت به الإدارة الأمريكية مصيره إلى الفشل والزوال ولن يخلق حقا ولن ينشأ التزام.

 

 


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صائب عريقات

فلسطين

القدس المحتلة

الجولان




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