طلاب جامعة القاهرة يؤدون امتحانات الميدتيرم.. والخشت: حالات الغش قليلة

وائل ربيعى

يؤدى طلاب جامعة القاهرة، امتحانات الميدتيرم التى انطلقت الأسبوع الجارى بكليات الجامعة المختلفة، ويكثف أفراد الأمن الإدارى من تواجدهم حول قاعات الامتحانات الرئيسية بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن العملية الامتحانية منتظمة، موضحا أن الكليات تنفذ تعليمات الجامعة بدقة فى هذا الشأن مما تسبب فى قلة حالات الغش بهذه الامتحانات.