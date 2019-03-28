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الخميس، 28 مارس 2019 12:58 م
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طلاب جامعة القاهرة يؤدون امتحانات الميدتيرم.. والخشت: حالات الغش قليلة

الخميس، 28 مارس 2019 12:30 م
طلاب جامعة القاهرة يؤدون امتحانات الميدتيرم.. والخشت: حالات الغش قليلة جانب من امتحانات طلاب جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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يؤدى طلاب جامعة القاهرة، امتحانات الميدتيرم التى انطلقت الأسبوع الجارى بكليات الجامعة المختلفة، ويكثف أفراد الأمن الإدارى من تواجدهم حول قاعات الامتحانات الرئيسية بالجامعة.
 
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن العملية الامتحانية منتظمة، موضحا أن الكليات تنفذ تعليمات الجامعة بدقة فى هذا الشأن مما تسبب فى قلة حالات الغش بهذه الامتحانات.
أثناء الامتحانات (3)
أثناء الامتحانات (3)

أثناء الامتحانات (4)
أثناء الامتحانات (4)

أثناء الامتحانات (5)
أثناء الامتحانات (5)

أثناء الامتحانات (1)
أثناء الامتحانات (1)

أثناء الامتحانات (2)
أثناء الامتحانات (2)
 

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امتحانات الميدتيرم

حالات الغش




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