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طائرة الأحلام الأولى لمصر للطيران تصل مطار القاهرة قادمة من "سياتل"

الخميس، 28 مارس 2019 11:14 ص
طائرة الأحلام الأولى لمصر للطيران تصل مطار القاهرة قادمة من "سياتل"
كتبت رحاب نبيل
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وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة الأحلام قادمة من مصنع سياتل بأمريكا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية "مصر للطيران"، ضمن صفقة 6 طائرات تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز.

وحرص عدد من قيادات وزارة الطيران والشركات التابعة على استقبال أول طائرة فور وصولها مطار القاهرة، كما حرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على رش المياه بواسطة سيارات الإطفاء كتقليد متعارف عليه في استقبال الطائرات الجديدة أو فتح خط جديد.

الطائرة الجديدة من طراز بوينج 787-9، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، والمعروفة باسم "الديمرلاينر" أو طائرة الأحلام، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن، تستوعب عددا من الركاب يتراوح ما بين 210 و330 راكبا.

وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.

ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاى بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، وخط واشنطن الجديد المقرر تشغيله فى 3 يونيو القادم، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافات طويلة دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.


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