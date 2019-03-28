ضبط 590 قرص وكبسولات محظور تداولها داخل صيدلية فى منطقة البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

داهم رجال مباحث التموين بالقاهرة، صيدلية وضبط بداخلها 590 قرص وكبسولات دوائية محظور تداولها بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين العاصمة، من ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، لإدارته الصيدلية بدون ترخيص، وحيازته وتجميعه كميات من الأدوية غير المسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحى والمحظور تداولها، حيث تم ضبط كميات قدرها 590 قرص وكبسولة مختلفة الأنواع، وحرر محضر بالواقعة.